Lezzerini, nove mesi fa l’ultima volta in campo: come arriva allo Jagiellonia

Per Luca Lezzerini è il momento di riprendersi la porta della Fiorentina . Il ritorno in viola, avvenuto la scorsa estate quasi a sorpresa, sembrava il classico ruolo da comprimario : terzo portiere dietro De Gea e Martinelli. Invece, a distanza di pochi mesi, il destino gli consegna una nuova occasione.

A Bialystok, contro lo Jagiellonia, sarà lui il titolare. L’infortunio di De Gea – una sub-lussazione al terzo dito della mano sinistra rimediata contro il Como – e l’esclusione di Christensen dalla lista UEFA hanno spalancato le porte a Lezzerini. Alle sue spalle ci saranno i giovani Leonardelli e Magalotti, a conferma del turnover deciso per la trasferta polacca.