Per Luca Lezzerini è il momento di riprendersi la porta della Fiorentina. Il ritorno in viola, avvenuto la scorsa estate quasi a sorpresa, sembrava il classico ruolo da comprimario: terzo portiere dietro De Gea e Martinelli. Invece, a distanza di pochi mesi, il destino gli consegna una nuova occasione.
news viola
Lezzerini, nove mesi fa l’ultima volta in campo: come arriva allo Jagiellonia
A Bialystok, contro lo Jagiellonia, sarà lui il titolare. L’infortunio di De Gea – una sub-lussazione al terzo dito della mano sinistra rimediata contro il Como – e l’esclusione di Christensen dalla lista UEFA hanno spalancato le porte a Lezzerini. Alle sue spalle ci saranno i giovani Leonardelli e Magalotti, a conferma del turnover deciso per la trasferta polacca.
Per l’estremo difensore si tratta di un ritorno speciale. Dopo l’addio definitivo di quasi dieci anni fa, sembrava una storia chiusa. Invece Lezzerini ha accettato con umiltà il nuovo ruolo, diventando un punto di riferimento nello spogliatoio e facendosi trovare pronto.
Non gioca una partita ufficiale dal 13 maggio scorso, ma in Europa con la maglia viola ha già un precedente: stagione 2016/17, Europa League, titolare contro il Paok Salonicco al Franchi. Finì 2-3, stavolta l’auspicio è diverso. A nove mesi dall’ultima gara, Lezzerini è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia in viola. Lo scrive La Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA