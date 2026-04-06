Marco Masini si unisce al coro di elogi per Nicolò Fagioli, uomo del momento in casa Fiorentina e non solo per il gol (decisivo) di sabato al Bentegodi. Ospite di Lady Radio, il cantante ha detto:
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Masini pazzo di Fagioli: “Gli ho chiesto l’autografo”. Ma per giovedì è pessimista
"Fagioli si sta confermando un grande campione, ho avuto l'occasione di incontrarlo al Viola Park e gliel'ho detto personalmente. In maniera spudorata gli ho chiesto l'autografo come si comporterebbe un qualsiasi fan, lo considero una grande potenzialità per il calcio italiano, non solo per la Fiorentina. Un grande giocatore con visione, alza la testa e sa sempre quello che deve fare. Si è formato nella stagione forse più difficile dei 100 anni viola e spero che possa essere un grande punto di riferimento per il futuro".
Sulla sfida di Conference contro il Crystal Palace: "La vedo molto molto difficile, voglio vederla così perchè se poi dovesse arrivare un risultato positivo sarebbe motivo di soddisfazione. Loro vengono dal campionato inglese e questo ci deve mettere in guardia, lì corrono il doppio di noi e la vedo difficile" ha detto Marco Masini.
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