Masini pazzo di Fagioli: “Gli ho chiesto l’autografo”. Ma per giovedì è pessimista

"Fagioli si sta confermando un grande campione, ho avuto l'occasione di incontrarlo al Viola Park e gliel'ho detto personalmente. In maniera spudorata gli ho chiesto l'autografo come si comporterebbe un qualsiasi fan, lo considero una grande potenzialità per il calcio italiano, non solo per la Fiorentina. Un grande giocatore con visione, alza la testa e sa sempre quello che deve fare. Si è formato nella stagione forse più difficile dei 100 anni viola e spero che possa essere un grande punto di riferimento per il futuro".