“Fagioli e Bernardeschi starebbero nei 30 della Spagna”. Sabatini attacca Gattuso

Sandro Sabatini attacca Gattuso sulle convocazioni in Nazionale: "Fagioli, Zaniolo e Bernardeschi starebbero nei 30 di Spagna e Inghilterra"

Redazione VN 6 aprile - 15:22

Il dibattito attorno alla Nazionale italiana e alle scelte di Gennaro Gattuso non accenna a placarsi. Ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini è tornato alla carica, mettendo nel mirino i criteri di selezione del Commissario Tecnico e sottolineando l'assenza di alcuni profili di assoluto rilievo tecnico.

"Starebbero nei 30 di Spagna e Inghilterra" — Sabatini non usa giri di parole e punta il dito sulle esclusioni eccellenti, citando due vecchie conoscenze del mondo viola e un titolarissimo della Fiorentina attuale: "Nella sfida contro la Bosnia, all'Italia sono venuti a mancare tre interpreti che, per lo stato di forma attuale, figurerebbero tranquillamente nell'elenco dei 30 convocati di nazionali del calibro di Spagna e Inghilterra: parlo di Fagioli, Zaniolo e Bernardeschi".

Secondo l'opinionista, si tratta di una questione di pura qualità individuale, merce che oggi sembra scarseggiare in Italia: "Ad oggi, questi sono i tre calciatori tecnicamente più dotati dell’intero panorama italiano. È un controsenso rinunciarvi".

"Gattuso ha le sue colpe" — Il giornalista contesta apertamente la narrazione secondo cui il CT sarebbe esente da critiche per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale: "Sento spesso ripetere che Gattuso non abbia responsabilità. Ma come si può dire una cosa simile? Prima di affermare che manchino le fondamenta o che il movimento sia in crisi, io proverei a chiamare i più bravi. Un allenatore deve mettere in campo il talento, non lasciarlo a casa”.