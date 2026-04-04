Un'altra prestazione di livello quella mostrata dal centrocampista viola Nicolò Fagioli. Dopo appena quattro minuti la traversa gli nega la gioia del gol che arriva nel secondo tempo.
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Fagioli, gol vittoria. Anche l’amico ed ex compagno di squadra Zaniolo esulta
Le congratulazioni di Nicolò Zaniolo nei confronti dell'ex compagno Fagioli
Una rete fondamentale che regala alla Fiorentina tre punti pesanti in ottica salvezza. Tra le varie congratulazioni arrivano anche quelle dell'amico ed ex compagno di squadra Nicolò Zaniolo:
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