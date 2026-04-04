Verona-Fiorentina, pagelle VN: De Gea e Fagioli scippano i 3 punti, Kean nullo

DE GEA 7,5 : i tre punti del Bentegodi fanno David di nome e Quintana di secondo cognome. Piccolo brivido su un corner da destra per il Verona, la palla sfila e lui lamenta un'ostruzione di Orban. Scampato pericolo. Facile in distensione su Bowie, molto più difficile e importante la parata su Bernede sul primo palo dopo 10 minuti. Pronto sulla botta di Belghali, centrale. Salva ancora con un riflesso notevole su Orban, Pongracic gli deve una bevuta per la parata su Oyegoke dopo un pasticcio del croato. Nella ripresa soffia sul pallone che Akpa Akpro non devia da distanza ravvicinata e sul tiro a giro di Bowie, entrambi fuori dallo specchio.

KEAN 5: ridurre tutto a "con l'Italia segna e con la Fiorentina no" è semplicistico e ingeneroso nei confronti del problema fisico che si trascina dietro, ma è pur vero che dell'iradiddio capace di segnare in tutte le ultime sei apparizioni in azzurro (roba che era riuscita a Gigi Riva, mica noccioline) non si è vista nemmeno l'ombra a Verona. Fabbian gli scherma una conclusione da fuori, lui ne devia una a Gudmundsson. Non c'è connessione. Poco altro da segnalare, anche con Piccoli al suo fianco.