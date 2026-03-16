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Il Rakow perde un titolare. Tudor vuole esserci contro la Fiorentina

Il Rakow perde un titolare. Tudor vuole esserci contro la Fiorentina - immagine 1
Giovedì la Fiorentina si gioca il passaggio del turno contro il Rakow. I polacchi sono alle prese con alcuni infortuni
Redazione VN

La testa della Fiorentina questa sera è tutta sullo scontro salvezza di Cremona. Una vittoria consentirebbe ad i viola di poter preparare la gara di Conference, contro il Rakow. I polacci sono reduci da un brutto ko, durante il quale hanno anche dovuto fare i conti con due infortuni. Plenko e Tudor (entrambi titolari al Franchi), sono andati ko. Questo il report ufficiale del Rakow:

"Tomasz Pieńko e Fran Tudor hanno riportato infortuni muscolari al polpaccio. Pieńko resterà fuori per circa quattro settimane, mentre Fran punta a tornare in campo giovedì contro la Fiorentina."

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