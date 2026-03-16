Il Rakow perde un titolare. Tudor vuole esserci contro la Fiorentina

La testa della Fiorentina questa sera è tutta sullo scontro salvezza di Cremona. Una vittoria consentirebbe ad i viola di poter preparare la gara di Conference, contro il Rakow. I polacci sono reduci da un brutto ko, durante il quale hanno anche dovuto fare i conti con due infortuni. Plenko e Tudor (entrambi titolari al Franchi), sono andati ko. Questo il report ufficiale del Rakow: