Moise Kean si prepara alla sfida contro l’Inter con un obiettivo chiaro: tornare al gol. L’attaccante della Fiorentina non segna da un mese, dall’ultima rete realizzata il 23 febbraio nel derby contro il Pisa.
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Kean sfida l’Inter: caccia al gol e alla doppia cifra stagionale
Moise Kean si prepara alla sfida con l'Inter. L'attaccante viola vuole tornare al gol, nel mirino la doppia cifra srtagionale
Contro la capolista il centravanti viola proverà a sbloccarsi e a raggiungere due traguardi importanti: quota 50 reti in Serie A e la doppia cifra stagionale, essendo attualmente fermo a nove gol tra campionato e coppa.
Segnare ai nerazzurri avrebbe anche un altro significato per Kean, che punta a presentarsi nel migliore dei modi al raduno della Nazionale in vista dello spareggio per i Mondiali. Lo scrive TuttoSport.
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