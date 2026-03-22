Rientrata nella nottata di giovedì dopo il 2-1 sul Rakow che ha qualificato la Fiorentina ai quarti di finale di Conference League, la squadra di Vanoli ha avuto poco tempo per prepararsi rispetto ai nerazzurri. L'Inter di Chivu, alle prese con le assenze importanti di Bastoni e Lautaro Martinez, ha avuto tutta la settimana per studiare la gara del Franchi. Come scrive il Corriere Fiorentino, il tecnico viola non è intenzionato a toccare un meccanismo che ha regalato un certo equilibrio, e nemmeno nell'undici titolare sono da attendersi stravolgimenti.
Corriere Fiorentino
CorFio: Riecco tutti i big. Parisi ala, se Gosens non dovesse farcela c’è Rugani
Anche se in Polonia hanno giocato dall'inizio, c'è da aspettarsi una maglia da titolare per Kean e Fagioli chiamati ad un ultimo sforzo prima della pausa Nazionale. L'attaccante, che si aggregherà al gruppo di Gattuso, deve anche riscattare il nervosismo visto in Polonia al momento della sostituzione. In attacco a sinistra ci sarà il sostegno di Gudmundsson, entrato solo nel finale giovedì sera, mentre dall'altra parte ci sarà un Parisi diventato imprescindibile. Scelte più o meno scontate anche in difesa dove Gosens va verso il recupero dopo il colpo rimediato a Cremona. Il tedesco dovrebbe esserci dall'inizio, ma così non fosse è pronto l'adattamento di Ranieri sulla sinistra con l'inserimento di Rugani accanto a Pongracic. A destra conferma Dodò davanti a De Gea. In mezzo al campo torna tra i titolari Brescianini affiancato da Mandragora.
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