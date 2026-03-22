CorFio: Riecco tutti i big. Parisi ala, se Gosens non dovesse farcela c’è Rugani

Rientrata nella nottata di giovedì dopo il 2-1 sul Rakow che ha qualificato la Fiorentina ai quarti di finale di Conference League, la squadra di Vanoli ha avuto poco tempo per prepararsi rispetto ai nerazzurri. L'Inter di Chivu, alle prese con le assenze importanti di Bastoni e Lautaro Martinez, ha avuto tutta la settimana per studiare la gara del Franchi. Come scrive il Corriere Fiorentino, il tecnico viola non è intenzionato a toccare un meccanismo che ha regalato un certo equilibrio, e nemmeno nell'undici titolare sono da attendersi stravolgimenti.