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Fiorentina-Inter sarà anche Dodò vs Dimarco: i numeri dei due esterni

Fiorentina-Inter sarà anche Dodò vs Dimarco: i numeri dei due esterni - immagine 1
Uno dei duelli chiave di Fiorentina-Inter sarà quello tra Dodò e Federico Dimarco
Redazione VN

Uno dei duelli chiave di Fiorentina-Inter sarà quello tra Dodò e Federico Dimarco, protagonisti annunciati sulle corsie laterali. I numeri fotografano bene il confronto.

Il brasiliano viola ha messo a referto 121 cross, risultando tra i migliori del campionato, mentre l’esterno nerazzurro guida la classifica con 155 cross effettuati. Una sfida tra due interpreti offensivi del ruolo, che potrebbe incidere in modo decisivo sull’andamento della gara. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

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