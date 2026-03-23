CorSport: “L’urlo di Ndour! In una particolare classifica è secondo solo a Nico Paz”

Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica un approfondimento a Cher Ndour , autore della rete del pareggio in Fiorentina-Inter 1-1. E pensare che non doveva nemmeno giocae: all’ultimo ha sostituito l’acciaccato Mandragora.

"In generale 3 tiri per Ndour, di cui 2 in porta, 46 palloni toccati, 1 fallo subito e soprattutto il 90% di passaggi riusciti. Un’ottima predisposizione a spingere per l’ex PSG, come dimostra la percentuale di passaggi offensivi riusciti (86%). In più 9 contrasti, 2 palle intercettate e 4 respinte difensive. Considerando tutte le competizioni, tra i centrocampisti della Fiorentina solo Rolando Mandragora (sette) ha realizzato più reti di lui in questa stagione (cinque, due in campionato e tre in Conference League). Non solo. Tra i centrocampisti di Serie A che hanno realizzato almeno cinque gol tra tutte le competizioni, solamente Nico Paz (undici reti, nato a settembre 2005) è più giovane di Cher Ndour (cinque reti, nato a luglio 2005)".