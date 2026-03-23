La strada è lunga ma la Fiorentina ha ritrovato il sostegno del Franchi

Un punto che vale come una vittoria. Per come è arrivato, per come è stato voluto e per come è stato preso”, si legge sul quotidiano. La squadra di Paolo Vanoli ha reagito con carattere al gol subito dopo pochi secondi, giocando una gara di grande grinta e coraggio contro la capolista. Un punto frutto di un coraggio apprezzato dallo stadio, con la curva che ha salutato la squadra cantando «Vi vogliamo così», mentre il resto dello stadio applaudiva un'altra prestazione convincente contro una big. Dopo la sosta, a Verona i viola ripartiranno con due punti di vantaggio sulla zona salvezza. Ma con una mentalità finalmente giusta e idonea a una squadra che si deve salvare. Il cammino sarà lungo, tortuoso e complicato, ma questa Fiorentina ha decisamente svoltato, ritrovando piano piano anche il sostegno dei tifosi.