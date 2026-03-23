Stramaccioni: “Fiorentina, che impresa. L’Inter non era mai stata così in crisi”

L'allenatore e commentatore tv ha parlato della gara di ieri tra Fiorentina e Inter

Alessio Vannini 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 13:56)

Ai microfoni di Radio Bruno, Andrea Stramaccioni ha parlato della partita di ieri tra Fiorentina e Inter. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina ieri ha compiuto una grande impresa. Ha dimostrato qualità, carattere e mentalità. Avevo visto le ultime sei partite della Fiorentina: dal pareggio col Torino è cominciata una nuova era per i viola. Se togliamo Udine, ho visto solo buone prestazioni. Non avevo mai visto l'Inter così in difficoltà come nella seconda metà del secondo tempo. La Fiorentina ha creato tantissime occasioni. Vanoli deve essere orgoglioso della prova offerta dai suoi. Solitamente, chi aveva portato via punti all'Inter lo aveva fatto con delle fiammate, mentre la squadra viola è stata continua."

Vanoli e alcuni singoli — "Il lavoro di Vanoli è più che positivo. È arrivato in un momento drammatico. Ha provato a seguire un filone tattico, poi, grazie all'arrivo di qualche giocatore, ha cambiato e i risultati si vedono. La Fiorentina sta dimostrando di avere una grande pericolosità sul gioco corto. Fagioli è l'unico giocatore che, in prospettiva, potrà fare il regista della nazionale italiana. Ieri con Ndour la Fiorentina ha guadagnato fisicità. Parisi è un equilibratore straordinario: permette a Gudmundsson di concedersi qualche pausa senza palla. Ho rivisto un Kean indemoniato, fa reparto da solo. La Fiorentina ha concesso soltanto occasioni sporche all'Inter. Coprono bene il campo, non ti lasciano giocare. Anche con la palla lunga possono creare occasioni."