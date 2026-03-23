L’Inter arriva a Firenze sotto la pressione di Milan e Napoli e la sfrutta per schizzare nella partita come un tappo di champagne. Il problema è che dopo il gol di Esposito al 39° secondo le bollicine nerazzurre svaniscono con la rapidità di un prodotto di quart’ordine. Così, come scrive Tuttosport, la Fiorentina sale pian piano e nella ripresa impone alla squadra di Chivu la terza partita senza vittoria, dopo il ko col Milan e il pareggio con l’Atalanta.
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “L’urlo di Ndour! Fiorentina più vivace e brillante dell’Inter”
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TS: “L’urlo di Ndour! Fiorentina più vivace e brillante dell’Inter”
L'analisi di Tuttosport sulla partita di domenica sera al Franchi tra la Fiorentina e l'Inter, terminata 1-1
Il pareggio viola non scatena nessuna reazione nei nerazzurri, se non un mezzo assedio nei minuti di recupero, quando De Gea nega la doppietta a Esposito. Ma subito dopo il pareggio è la Fiorentina a restare più vivace e brillante, sfiorando addirittura il raddoppio con Gudmundsson. L’Inter è apparsa inizialmente come intorpidita, incapace di proporre qualcosa che uscisse dai binari consueti.
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