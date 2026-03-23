TS: “L’urlo di Ndour! Fiorentina più vivace e brillante dell’Inter”

L’Inter arriva a Firenze sotto la pressione di Milan e Napoli e la sfrutta per schizzare nella partita come un tappo di champagne. Il problema è che dopo il gol di Esposito al 39° secondo le bollicine nerazzurre svaniscono con la rapidità di un prodotto di quart’ordine. Così, come scrive Tuttosport, la Fiorentina sale pian piano e nella ripresa impone alla squadra di Chivu la terza partita senza vittoria, dopo il ko col Milan e il pareggio con l’Atalanta.