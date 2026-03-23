L'ex difensore e oggi opinionista Daniele "Lele" Adani, a La Domenica Sportiva, ha espresso la propria opinione sull'episodio del presunto mani di Pongracic che ha spaccato moviolisti e addetti ai lavori:
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Il tormento di Adani: “Pongracic come Ricci nel derby, non rompano le balle”
L'episodio di Firenze richiama quello del derby di ritorno vinto dai rossoneri sull'Inter
Non abbiamo mai visto il replay. È inutile richiamare l'intervento della regia, ne dibattiamo adesso perché non l'abbiamo mai vista prima. Siamo il primo campionato per il richiamo del VAR per soggettività. Che non ci rompano le balle sul movimento congruo o l'armonia nella corsa del difensore che quindi nella naturalezza del gesto la può prendere con la mano e va compreso...
Il caso Ricci nel derby—
Di riferimenti per decidere non ce n'è, cambiano di volta in volta. Tutta Italia due settimane fa ha detto che nel derby era rigore la mano di Ricci. Che differenza c'è? Io non ci credo a quello che hanno detto, è tutto volubile al momento, non c'è interpretazione congrua. Al VAR non sanno come corre o salta un giocatore.
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