L'ex arbitro di Serie A, Mauro Bergonzi, ha commenta alla Rai l'episodio avvenuto in area rigore ieri sera durante Fiorentina-Inter. Le sue parole:
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Bergonzi sicuro: “La mano di Pongracic era rigore. Vi spiego perché”
Il giudizio dell'ex arbitro di Serie A, Mauro Bergonzi, sugli episodi più particolari accaduti durante Fiorentina-Inter
Sul cross al centro di Dumfries, il pallone finisce presumibilmente sulla mano destra di Pongracic. Utilizzo la parola presumibilmente perché non ci sono stati replay. Il difensore tende ad allargare il braccio per cercare il pallone, è punibile con il calcio di rigore. Maresca è posizionato benissimo e non ha fischiato niente. Potrebbe anche essere stato preso dal dubbio che la sfera fosse sbattuta sul tacco e non sul braccio. Il problema grave è che il VAR non lo ha richiamato, poteva essere rigore.
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Sulla mano su Pio Esposito in area—
Il braccio si ritrae, non è punibile, non è mai calcio di rigore, è l'opposto dell'altro che abbiamo visto. Corretto non assegnare il penalty anche per il contatto tra Kean e Akanji nel primo tempo.
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