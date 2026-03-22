Nel corso della diretta su DAZN, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato l’episodio da moviola avvenuto al 7’ del primo tempo di Fiorentina-Inter, relativo al tocco di braccio di Pongracic dopo il rimpallo tra Ranieri e Pio Esposito in area di rigore.
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Braccio di Pongracic in area in avvio? Marelli: “Perché non è rigore”
Le parole dell'ex arbitro Luca Marelli dopo il tocco di Pongracic col braccio in area di rigore al 7' del primo tempo
Secondo Marelli, la decisione dell’arbitro di non assegnare il calcio di rigore è corretta: “Il braccio di Pongracic resta fermo e il pallone arriva in modo inatteso”.
Una dinamica che, per regolamento, esclude la punibilità. Un episodio che ha fatto discutere, ma che secondo l’analisi tecnica rientra nei parametri corretti della direzione arbitrale. Poi l'esperto arbitrale conferma: "Niente rigore su Kean-Carlos Augusto nel primo tempo, non c'è punibilità. Così come non è punibile Pio Esposito per un tocco di braccio in area su angolo per la Fiorentina, attaccato al corpo".
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