Cecchi: “Si vede l’orizzonte! La salvezza non è più un miraggio”

Dopo l’1-1 tra Fiorentina e Inter , il giornalista Stefano Cecchi ha commentato a Radio Bruno una prestazione che va oltre il semplice risultato.

“Non è un punto casuale, è stato cercato e conquistato sul campo”, ha sottolineato. E pensare che l’inizio sembrava raccontare tutt’altra storia: “Dopo il gol di Francesco Pio Esposito la Fiorentina sembrava destinata a naufragare. Invece ha reagito, piano piano, con forza”.