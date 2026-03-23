Dopo l’1-1 tra Fiorentina e Inter, il giornalista Stefano Cecchi ha commentato a Radio Bruno una prestazione che va oltre il semplice risultato.
news viola
Cecchi: “Si vede l’orizzonte! La salvezza non è più un miraggio”
“Non è un punto casuale, è stato cercato e conquistato sul campo”, ha sottolineato. E pensare che l’inizio sembrava raccontare tutt’altra storia: “Dopo il gol di Francesco Pio Esposito la Fiorentina sembrava destinata a naufragare. Invece ha reagito, piano piano, con forza”.
Una reazione che cambia la prospettiva: “Dobbiamo essere contenti, tantissimo. La squadra, con pregi e difetti, se l’è giocata alla pari contro una grande”.
Cecchi evidenzia soprattutto un aspetto: il ritorno dell’identità. “La Fiorentina è tornata a essere squadra. Dopo le brutte prestazioni di Udine e contro Parma e Jagiellonia, si temeva un ritorno ai vecchi difetti. Invece ha dimostrato il contrario”.
Non solo resistenza, ma anche qualità: “Questo punto non è arrivato solo difendendosi, ma giocando a calcio. Ed è questo il segnale più importante”.
Infine, uno sguardo al futuro: “Se questa Fiorentina resta così, la salvezza non è più un miraggio. L’orizzonte adesso si vede”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA