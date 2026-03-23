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Fagioli: “Nazionale? Lavorerò di più. Alla parata di De Gea ho pensato questo”

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Il commento del numero 44
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pari contro l'Inter:

Siamo ancora in apnea, è solo un punto, ma abbiamo fatto una grandissima partita. Il premio di MVP lo doveva vincere Ndour e non io, ha avuto un momento complicato l'anno scorso e ora con continuità sta dimostrando quanto vale. Sulla girata di Esposito parata da De Gea abbiamo pensato menomale, sennò quest'anno era un incubo. Quest'anno ho lavorato col mister e lo staff, mi sono convinto che quello è il mio ruolo. Quando leggi le convocazioni e non ci sei dispiace, ma significa che devo lavorare di più.

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