Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Anche Viviano ammette: “Idzes con la Juve è rigore, Pongracic no. Impazzisco”

news viola

Anche Viviano ammette: “Idzes con la Juve è rigore, Pongracic no. Impazzisco”

Anche Viviano ammette: “Idzes con la Juve è rigore, Pongracic no. Impazzisco” - immagine 1
Una questione che evidentemente va oltre il tifo viola dell'ex portiere
Redazione VN

Tiene banco il caso relativo al rigore non concesso all'Inter contro la Fiorentina a causa del presunto mani di Marin Pongracic in avvio di gara: così Emiliano Viviano a Pressing:

Quindi, 30 centimetri di distanza, Idzes che viene strattonato, fuori equilibrio, con una palla che sarebbe finita a un giocatore del Sassuolo, è rigore netto. Quell'altro crossa da 40 metri, palla che finisce a Thuram a porta vuota, da solo, non è rigore. Impazzisco!".

Viviano, ex portiere e notoriamente tifoso viola, riconosce a suo dire la maggiore punibilità del mani di Pongracic (non sanzionato) rispetto a quello del difensore del Sassuolo Jay Idzes, che si è visto fischiare contro il rigore poi sbagliato da Locatelli nell'1-1 contro la Juventus per un braccio fuori posto su colpo di testa di Vlahovic.

Leggi anche
Stramaccioni: “Fiorentina, che impresa. L’Inter non era mai stata così in crisi”
Il tormento di Adani: “Pongracic come Ricci nel derby, non rompano le balle”

© RIPRODUZIONE RISERVATA