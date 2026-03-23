Tiene banco il caso relativo al rigore non concesso all'Inter contro la Fiorentina a causa del presunto mani di Marin Pongracic in avvio di gara: così Emiliano Viviano a Pressing:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Anche Viviano ammette: “Idzes con la Juve è rigore, Pongracic no. Impazzisco”
news viola
Anche Viviano ammette: “Idzes con la Juve è rigore, Pongracic no. Impazzisco”
Una questione che evidentemente va oltre il tifo viola dell'ex portiere
Quindi, 30 centimetri di distanza, Idzes che viene strattonato, fuori equilibrio, con una palla che sarebbe finita a un giocatore del Sassuolo, è rigore netto. Quell'altro crossa da 40 metri, palla che finisce a Thuram a porta vuota, da solo, non è rigore. Impazzisco!".
Viviano, ex portiere e notoriamente tifoso viola, riconosce a suo dire la maggiore punibilità del mani di Pongracic (non sanzionato) rispetto a quello del difensore del Sassuolo Jay Idzes, che si è visto fischiare contro il rigore poi sbagliato da Locatelli nell'1-1 contro la Juventus per un braccio fuori posto su colpo di testa di Vlahovic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA