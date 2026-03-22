Guetta: “Fagioli per Fabbian, continuo a non capire i cambi di Vanoli. Ma bravo!”

Il commento di David Guetta a Radio Bruno dopo Fiorentina-Inter

Matteo Torniai Redattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 23:28)

Dopo il pareggio tra Fiorentina e Inter, il giornalista David Guetta ha commentato la gara ai microfoni di Radio Bruno, tra soddisfazione e qualche perplessità.

“Si può essere soddisfatti del risultato - ha spiegato - ma dopo il gol del pareggio avrei voluto vedere una Fiorentina più aggressiva, più convinta nello spingere per vincerla”. Un punto comunque ritenuto utile anche in chiave salvezza: “Non è affatto insulso, ti avvicini al Cagliari che continua a perdere”.

Promosso, nel complesso, il lavoro di Paolo Vanoli, ma con qualche appunto sulle scelte: “Bisogna dirgli bravo, però non mi è piaciuto il cambio di Moise Kean”. Dubbi anche sulle altre mosse dalla panchina: “Che senso ha avuto inserire Fabbian per Fagioli e Piccoli per Kean?”.

Sui singoli, giudizio positivo per Kean: “Ha lottato e, tutto sommato, ha giocato bene”. Più critico invece su Luca Ranieri, valutato da insufficienza: “Quel 5.5 ci sta, anche se il risultato è positivo”.

Capitolo Albert Gudmundsson: “Perché non prova mai il dribbling con tiro? È una giocata che ha nelle corde e dovrebbe osare di più”.

Infine, nota di merito per Marco Brescianini: “Ha fatto una partita di grande contenimento”, a conferma di una Fiorentina che, pur senza brillare sempre, continua a muovere la classifica.