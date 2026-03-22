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Vanoli: “La settimana migliore da quando sono qua. Ecco dove Gud può fare meglio”

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Le impressioni del tecnico dopo il pari contro l'Inter
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo l'1-1 maturato al Franchi contro l'Inter:

Ai ragazzi ho fatto i complimenti, era la quinta partita in quattordici giorni e la terza in una settimana, siamo usciti bene. Mi spiace per il gol a freddo, ma ci siamo riorganizzati e abbiamo fatto una buona gara con motivazione e voglia di migliorarci. Se è la settimana migliore da quando alleno la Fiorentina? Mah, sì!

Atteggiamento

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Quando cambi obiettivo e ti trovi in questa situazione è difficile, com'è giusto che sia la piazza di Firenze è esigente. Adesso dobbiamo essere bravi a recuperare le energie, avremo una partita importante contro il Verona.

Fiorentina convincente

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Stiamo migliorando nelle distanze tra i reparti, secondo me Gudmundsson può venire ancora più dentro al campo. Ci posizioniamo bene per arrivare al tiro dal limite e fare cross, spesso ci fanno giocare e quindi ci abbiamo lavorato.

Kean

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Gli ho fatto un grandissimo in bocca al lupo per i playoff. Ha fatto una partita intera o quasi, si vede che sta crescendo. Mi è piaciuta la rincorsa del primo tempo, i gol arriveranno. Anche Piccoli ci darà una grandissima mano,

 

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