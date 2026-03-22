Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Inter, cominciando dal presidente nerazzurro Marotta con cui ha lavorato tanti anni in passato:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Paratici: “Non parliamo di discontinuità, noi consapevoli e sereni. Kean è pronto”
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Paratici: “Non parliamo di discontinuità, noi consapevoli e sereni. Kean è pronto”
L'intervento del dirigente prima del fischio d'inizio
Non ho ancora incontrato Marotta, ma lo incontrerò prima del fischio d'inizio. 14 anni tra Sampdoria e Juventus, mi ha insegnato moltissimo, poi siamo due professionisti e le nostre strade si sono divise, svolgiamo ruoli completamente diversi e per questo eravamo complementari. Ogni paragone è fuorviante.
Paura—
Intanto siamo consapevoli che dovremo rimanere con la testa nel carro armato fino al 24 maggio, è il nostro percorso. Negli ultimi due o tre mesi abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto ma non parlerei di discontinuità, abbiamo anche passato due turni di Conference League. Consapevoli e tranquilli.
Kean e Gudmundsson—
Kean ha fatto due o tre settimane allenandosi così così, giovedì ha fatto i 60 minuti preventivati ed oggi è pronto, poi tiferemo lui e i suoi compagni per l'accesso ai Mondiali. Gudmundsson è un giocatore di qualità, da cui ci aspettiamo quello che sa fare.
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