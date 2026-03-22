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Toni: “Kean non si discute, partite come Fiorentina-Inter le può vincere da solo”

Luca Toni
L'opinione da ex attaccante ad attaccante
Redazione VN

Luca Toni, ex attaccante tra le altre della Fiorentina, ha parlato negli studi di Dazn prima della gara tra Fiorentina e Inter, soffermandosi su Moise Kean:

"Non si può discutere Kean, magari avrà avuto una stagione difficile, con infortuni e qualche errore di troppo, ma se devo indicare un nome per togliere la Fiorentina dalla lotta retrocessione indico il suo. Partite come questa lui te le può vincere da solo", dice il centravanti della Nazionale campione del Mondo nel 2006.

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