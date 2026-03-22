David De Gea, portiere e capitano della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della partita contro l'Inter:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv De Gea: “Sono le partite che preferisco. Stagione non bella, ma stiamo insieme”
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De Gea: “Sono le partite che preferisco. Stagione non bella, ma stiamo insieme”
L'intervento prima della gara che chiude la 30esima di campionato
Arriviamo a questa gara con fiducia. Abbiamo fatto punti importanti in queste settimane, ma sappiamo che affrontiamo la squadra migliore del campionato, dobbiamo fare una partita perfetta per prendere punti. L'andata? Sappiamo che l'Inter è una squadra offensiva e che crea tante occasioni. Dobbiamo fare una partita perfetta per non prendere gol e sfruttare le occasioni. Queste per me sono le partite più belle.
Bilancio personale—
Nessuno si aspettava questa classifica, ma il calcio è così, si impara anche da queste situazioni, mi piace come siamo uniti. Speriamo sia una bella partita e speriamo di fare punti per noi e per i tifosi".
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