Diamanti: “La Fiorentina ha capito una cosa. La corsa salvezza è molto bella”

"Per la Fiorentina è una sfida difficile, l'hanno capito anche loro che bisogna lottare per la salvezza, giocano in una maniera diversa e si vede. Cambiare la testa durante la stagione è difficile, sta andando un po' meglio ma sarà una bella partita, come è bella la corsa salvezza, la vittoria della Cremonese rende tutto affascinante"