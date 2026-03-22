Sfida cruciale tra Fiorentina ed Inter, per entrambe le squadre. 3 punti potrebbero dare una bella spinta ad entrambe le squadre, per i rispettivi obiettivi. Alino Diamanti, ha parlato a Sky Sport. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Diamanti: “La Fiorentina ha capito una cosa. La corsa salvezza è molto bella”
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Diamanti: “La Fiorentina ha capito una cosa. La corsa salvezza è molto bella”
La Fiorentina ospita l'Inter. Per i viola serve vincere, dopo il successo pesante della Cremonese
"Per la Fiorentina è una sfida difficile, l'hanno capito anche loro che bisogna lottare per la salvezza, giocano in una maniera diversa e si vede. Cambiare la testa durante la stagione è difficile, sta andando un po' meglio ma sarà una bella partita, come è bella la corsa salvezza, la vittoria della Cremonese rende tutto affascinante"
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