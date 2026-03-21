Il “caso Parisi” fa scuola: Allegri e Marelli citano la Fiorentina dopo Milan-Torino

Rigore in Milan-Torino, Allegri e Marelli citano il precedente di Parisi in Milan-Fiorentina. Ecco l'analisi dell'episodio

Redazione VN 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 21:38)

La vittoria del Milan contro il Torino per 3-2, oltre alla grande pressione messa sull'Inter che domani affronterà la Fiorentina al Franchi con "soli" 5 punti in più dei rossoneri, ha lasciato in dote una piccola discussione arbitrale, che qualche tempo fa vide protagoniste anche la squadra viola e il Milan. Il rigore concesso ai granata e trasformato da Vlasic per il secondo gol del Toro è diventato il pretesto per richiamare un precedente stagionale che i tifosi viola ricordano fin troppo bene.

Il parallelo di Allegri — Al termine della gara, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha tracciato un paragone diretto con un episodio che ha visto protagonista proprio la squadra viola nel girone d'andata: "Se ho rivisto il rigore? Credo sia molto simile al rigore che ci hanno assegnato contro la Fiorentina". Un richiamo che conferma quanto quel contatto specifico sia rimasto impresso nella memoria degli addetti ai lavori.

L'analisi di Marelli — A fare chiarezza sulla dinamica è intervenuto l'esperto arbitrale di DAZN, Luca Marelli, che ha analizzato il richiamo al monitor di Fourneau per una manata al volto che ha portato al giallo di Pavlovic. Marelli ha spiegato che il VAR ha valutato il colpo come tale da impedire a Simeone di arrivare sul pallone, ma non ha potuto fare a meno di tornare al controverso episodio del 19 ottobre 2025, durante Milan-Fiorentina.

In quell'occasione, sul risultato di 1-1, l'arbitro Marinelli fu richiamato al monitor per un lievissimo tocco col braccio di Parisi sul volto di Santiago Gimenez, assegnando poi il penalty. Marelli ha sottolineato l'incoerenza nella gestione del protocollo:

"In quella situazione, De Marco aveva dichiarato che la valutazione di campo era stata corretta e che il Var non sarebbe dovuto intervenire. In questo caso, probabilmente, è stata ravvisata una differenza di intensità. Torniamo però sul tema della valutazione dell'intensità: un aspetto soggettivo da cui non usciremo mai. Il calcio è un gioco di contatto e l’intensità non potrà mai essere eliminata del tutto".