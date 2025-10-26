Contatto Parisi-Gimenez. Gazzetta: “Meglio parlare di turnover, non di stop”

Nel prossimo turno di campionato potrebbero tornare in campo gli arbitri Abisso e Marinelli protagonisti nella gara tra Milan e Fiorentina per il contatto Parisi-Gimenez. Nell'episodio che ha portato al calcio di rigore in favore dei rossoblù, l'arbitro non vede il braccio largo del viola sul viso del milanista: "Ho visto il braccio largo ma non lo tocca".