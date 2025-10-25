Orsi: “Clima infuocato e senza Italiano, ma il Bologna ha la mentalità giusta”

Orsi: Bologna solido nonostante assenza Italiano. Coppa e campionato gestiti bene, sfida difficile contro la Fiorentina in crisi.

Redazione VN 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 14:52)

Sulle pagine de Il Resto del Carlino, Fernando Orsi, ex portiere della Lazio e oggi opinionista televisivo, ha analizzato la situazione del Bologna in vista della sfida di domani contro la Fiorentina.

L'assenza di Italiano —

L’assenza di Italiano pesa, c’è il rischio che la squadra vada in autonomia. Tuttavia, parlando con i dirigenti, mi hanno spiegato che questo gruppo è eccezionale, con un grande rispetto dei ruoli: i giocatori hanno seguito Niccolini come se fosse Italiano. Questo è fondamentale per raggiungere certi obiettivi.

La partita con la Fiorentina —

Sarà una sfida complicata. I Viola stanno vivendo un momento critico, ultimi in classifica. Firenze offrirà un ambiente infuocato, ma il Bologna ha ormai acquisito la mentalità giusta per imporre il proprio gioco su ogni campo.

La capacità del Bologna di gestire il doppio impegno settimanale —

Con Italiano la squadra ha imparato a alternare campionato e coppa. Per crescere a certi livelli, devi abituarti a mantenere concentrazione e qualità in ogni partita. A Bucarest erano otto giocatori diversi rispetto alla gara con il Cagliari: la rosa è ampia e permette di ruotare senza compromettere il gioco. Firenze sarà una prova importante in questo senso.