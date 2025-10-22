Il contatto tra Parisi e Gimenez in Milan-Fiorentina è stato oggetto di dibattito negli ultimi giorni, fino ad arrivare allo stop per i direttori di gara. Anche l'ex calciatore Anderson Hernanes, meglio noto come "Il Profeta", sul proprio profilo TikTok, ha detto la sua in merito al rigore fischiato a favore dei rossoneri:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Hernanes: “Contatto Parisi-Gimenez è da rigore. Vi spiego il perché”
news viola
Hernanes: “Contatto Parisi-Gimenez è da rigore. Vi spiego il perché”
L'opinione dell'ex calciatore Anderson Hernanes sul rigore fischiato a Parisi contro il Milan
Per me è rigore. Quando il giocatore si disinteressa del pallone e guarda l'avversario, toccandolo in faccia, vuol dire che ha un'attitudine antisportiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA