Il Ds del Rapid carica la squadra: “Con i nostri tifosi possiamo competere”

In quel periodo eravamo ancora soggetti alle regole della “quota austriaca”, quindi avevamo deciso di limitarci a un massimo di sei stranieri in rosa. Di conseguenza, è naturale che ci siano più giocatori austriaci in campo. Abbiamo puntato su diversi profili provenienti dalle serie minori europee: ad esempio Serge-Philippe Raux-Yao, arrivato dalla seconda divisione francese, o Isak Jansson, proveniente da quella spagnola. Per calciatori di questo tipo, la Bundesliga austriaca rappresenta un’opportunità concreta di crescita, un vero e proprio trampolino verso palcoscenici più importanti. E quando si ha la possibilità di giocare anche a livello internazionale, diventa ancora più facile mettersi in mostra. Il mio obiettivo è chiaro: vincere, portare la squadra in Europa e ottenere risultati di valore. La nostra lega è un campionato che serve a far emergere e valorizzare i talenti.Al Rapid, l’intento è quello di far giocare il maggior numero possibile di ragazzi del nostro settore giovanile, ma questo può accadere solo se la qualità è all’altezza. Non ci opporremmo certo all’idea di avere dieci giocatori come Wurmbrand, ma la verità è che dieci Wurmbrand, oggi, non esistono.