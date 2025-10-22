Dalle voci sulla “grazia” allo stop: cambia la linea su Marinelli e il Var

Dopo le polemiche sul rigore di Milan-Fiorentina, Abisso, Di Paolo e Marinelli non dirigeranno gare di Serie A e B nella prossima giornata

Nei giorni scorsi sembrava che non fosse previsto alcuno stop per i direttori di gara di Milan–Fiorentina. Ma la situazione è rapidamente cambiata.

Ieri, infatti, è emerso che Gianluca Rocchi si sarebbe mostrato piuttosto irritato per la gestione del rigore concesso ai rossoneri — un episodio che, secondo il designatore, non era né da penalty né da intervento del VAR. Si parlava di un solo turno di stop per Abisso e Marinelli, e la decisione per ora è ufficiale, in attesa delle prossime designazioni.