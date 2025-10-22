Nei giorni scorsi sembrava che non fosse previsto alcuno stop per i direttori di gara di Milan–Fiorentina. Ma la situazione è rapidamente cambiata.
Dalle voci sulla “grazia” allo stop: cambia la linea su Marinelli e il Var
Ieri, infatti, è emerso che Gianluca Rocchi si sarebbe mostrato piuttosto irritato per la gestione del rigore concesso ai rossoneri — un episodio che, secondo il designatore, non era né da penalty né da intervento del VAR. Si parlava di un solo turno di stop per Abisso e Marinelli, e la decisione per ora è ufficiale, in attesa delle prossime designazioni.
Abisso, Di Paolo (VAR) e Marinelli (AVAR) non sono stati designati per nessuna delle prossime 20 gare tra Serie A e Serie B, quelle di questo weekend. Una scelta che suona come un chiaro segnale da parte della CAN dopo le polemiche scaturite dal contatto tra Gimenez e Parisi, che aveva acceso la protesta della Fiorentina e sollevato dubbi anche tra gli addetti ai lavori.
