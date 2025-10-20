Il rigore su Gimenez, la decisione: nessuno stop per Marinelli e Abisso

Nessuna sanzione per Marinelli dopo il rigore Milan-Fiorentina. VAR Abisso conferma la scelta, gesto di Parisi valutato rischio-penalty.

Redazione VN 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 14:29)

Dopo il caos generato dall’episodio del rigore assegnato al Milan contro la Fiorentina, i vertici arbitrali hanno rianalizzato la situazione e hanno deciso nessuna sanzione per l’arbitro Livio Marinelli e il VAR Rosario Abisso.

Al minuto 80’, in area viola, Fabiano Parisi si allontana dal pallone e va a contatto con Santiago Gimenez, allargando il braccio verso il viso dell’avversario e trattenendolo leggermente. Marinelli, dalla distanza di 10-15 metri, osserva l’azione e attende prima di fischiare. La review al VAR dura circa 4 minuti, fino all’84’, quando viene confermato il calcio di rigore.

L’episodio, benché lieve, rappresenta un rischio di rigore. Tuttavia, l’atteggiamento successivo di Gimenez, che ha accentuato il contatto, non è stato considerato corretto. Come ricordato dal designatore Gianluca Rocchi a giugno, “la simulazione va combattuta: va fatta distinzione tra gesto teatrale e conseguenza reale del contatto. La responsabilità è di tutti”.

In sintesi, Marinelli ha preso la decisione corretta dopo la revisione VAR consigliata da Abisso, che ha valutato il rischio generato dall’intervento di Parisi, confermando così la regolarità del rigore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.