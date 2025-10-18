Viola News
Convocazioni astrali: così il ct della Francia si affidava ai segni zodiacali

Le inusuali scelte del ct Raymond Domenech per decidere chi sarebbe sceso in campo
Redazione VN

L'ex difensore di Roma e Milan, Philippe Mexes, ha rilasciato un'intervista su YouTube durante il programma Kampo nella quale ha parlato del rapporto con l'allenatore Raymond Domenech e delle sue scelte inusuali per decidere la formazione titolare:

Non sopportavo l'allenatore, nemmeno durante l'Under 21. Non mi è mai piaciuto. Le scelte del ct erano guidate dai segni zodiacali. L'Ariete non gioca con lo Scorpione, lo Scorpione non gioca con il Toro... Penso che ci creda, è strano. Credo che non potesse vedermi, ma mi ha dato anche la mia possibilità. Anch'io ho avuto un grande trauma, con la partita contro l'Austria (nel settembre 2008). Mi ha dato la mia possibilità e non posso biasimarlo.

In quella partita, persa 3-1 dalla Francia, Mexes segnò un autorete e si procurò un rigore: "Il giorno dopo, sono dovuto andare in sala stampa, era come se avessi ucciso qualcuno". 

