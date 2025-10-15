Schmeichel: “Con me, Van Der Sar o De Gea l’obiettivo era far guadagnare 10 punti”

L'ex United ma non solo, Peter Schmeichel, ricorda: con lui, Van der Sar e De Gea l’obiettivo era guadagnare 10 punti

L’ex portiere di Premier League, Peter Schmeichel , che ha vestito anche la maglia del Manchester United , ha rilasciato un’intervista alla BBC , soffermandosi sui problemi dei Red Devils.

Schmeichel ha ricordato come, quando tra i pali c’erano lui, Edwin Van Der Sar o l’attuale portiere viola David De Gea , l’obiettivo fosse regalare almeno 10 punti alla propria squadra grazie alle loro prestazioni. Oggi, invece, questo sembra più difficile, soprattutto perché il club spende ingenti somme in ruoli che non sono priorità. Le sue parole:

Spendi più di 70 milioni di sterline per Sesko, quando non abbiamo il numero sei che dovremmo avere, e poi c’è anche il ruolo di portiere. Solo in questa stagione abbiamo subito nove gol per errori del portiere. Quando giocavo io, con Van Der Sar o con De Gea, l’obiettivo era far guadagnare 10 punti a stagione, non regalarne.