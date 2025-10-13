Juventus, che tegola! Tudor perde il suo difensore top: si dovrà operare

Brutte notizie per la Juventus e per Igor Tudor: Gleison Bremer dovrà restare fermo per più di un mese. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero:
Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a un consulto medico dal dottor Sonnery-Cottet, che ha evidenziato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà operato con un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.
Va da sé che Bremer, che si è fatto di nuovo male allo stesso ginocchio operato un anno fa, salterà Fiorentina-Juventus in programma il 22 novembre prossimo.
