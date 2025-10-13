Diego Della Valle si sfoga: “Dette cose terribili sulla mia famiglia. Vergogna!”

Viola News
Le parole dell'ex proprietario della Fiorentina
Periodo complicato per Diego Della Valle, ex proprietario della Fiorentina e fondatore del gruppo Tod’s, che ha deciso di rompere il silenzio per difendere la sua azienda dopo le accuse di presunto sfruttamento del lavoro rivolte ad alcuni subfornitori del marchio.

L’indagine, condotta dalla procura di Milano, riguarda presunti casi di caporalato in laboratori cinesi coinvolti nella produzione di calzature di lusso per diversi brand, tra cui quelli di proprietà dello stesso Della Valle:

Non potevo restare in silenzio davanti a un’accusa così pesante e ingiusta – ha dichiarato –. Ho sentito dire cose terribili sul mio gruppo, sulla mia famiglia, su mio fratello e sui miei figli. Abbiamo sempre fatto dell’etica un valore fondamentale e del welfare un punto di orgoglio. Non si possono diffondere con leggerezza affermazioni superficiali come se fossimo dei delinquenti, senza un giusto contraddittorio. Queste cose fanno un danno enorme al Paese, all’artigianato e ai giovani che cercano lavoro. Questa mancanza di rispetto per la nostra reputazione è una vergogna

Lo riporta Bussiness People.

 

