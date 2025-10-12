Endrick, ricordate? In estate la voce sulla Fiorentina: ora in Spagna è un caso

Il sogno di diventare l’attaccante del futuro, predestinato anche con la Selecao, si è però complicato. Gli infortuni muscolari hanno frenato la sua crescita: nella scorsa stagione ha saltato sette partite a causa di un problema alla coscia, mentre quest’anno è già fermo per quattro gare. Nel frattempo, Xabi Alonso, il tecnico della prima squadra, ha preferito valorizzare altri giovani come Güler (2005) e Mastantuono (2007), lasciando Endrick a contare solo cinque convocazioni senza mai scendere in campo.

Il suo futuro è ora al centro delle discussioni tra il Real Madrid e l’entourage del giocatore: un prestito nel mercato di gennaio potrebbe essere la chiave per rilanciare la sua carriera e assicurarsi la partecipazione al prossimo Mondiale con il Brasile.

In questo scenario, in casa Madrid si sta sempre più facendo viva l'ipotesi di un possibile prestito a gennaio. Ricordate quest'estate? “Il Tempo” ha suggerito un possibile approdo di Endrick proprio alla Fiorentina! Oggi, considerando il pacchetto offensivo viola, risulta difficile immaginare una simile ipotesi, ma col senno di poi forse l'ipotesi sarebbe stata suggestiva sia per la Fiorentina, ma soprattutto per il ragazzo.