Endrick, ricordate? In estate la voce sulla Fiorentina: ora in Spagna è un caso

Vi ricordate di Endrick? Oggi il talento ex Palmeiras è limitato dalle scelte di Xavi Alonso
Endrick, classe 2006, è uno dei casi più curiosi del calcio moderno. Acquistato dal Real Madrid poco più di un anno fa per 60 milioni di euro dopo una stagione travolgente con il Palmeiras (21 gol e 3 assist in 82 partite prima dei 18 anni), il giovane brasiliano è arrivato in Spagna con grandi aspettative, ricevendo subito la prestigiosa maglia numero 9.

Nella sua prima stagione con i Blancos, Endrick ha mostrato personalità, siglando 7 gol e 1 assist in 37 presenze, spesso da subentrato. Non un titolare fisso, certo, ma una riserva di lusso, considerando la concorrenza in attacco composta da nomi come Mbappé, Vinícius, Rodrygo e Bellingham.

Il sogno di diventare l’attaccante del futuro, predestinato anche con la Selecao, si è però complicato. Gli infortuni muscolari hanno frenato la sua crescita: nella scorsa stagione ha saltato sette partite a causa di un problema alla coscia, mentre quest’anno è già fermo per quattro gare. Nel frattempo, Xabi Alonso, il tecnico della prima squadra, ha preferito valorizzare altri giovani come Güler (2005) e Mastantuono (2007), lasciando Endrick a contare solo cinque convocazioni senza mai scendere in campo.

Il suo futuro è ora al centro delle discussioni tra il Real Madrid e l’entourage del giocatore: un prestito nel mercato di gennaio potrebbe essere la chiave per rilanciare la sua carriera e assicurarsi la partecipazione al prossimo Mondiale con il Brasile.

In questo scenario, in casa Madrid si sta sempre più facendo viva l'ipotesi di un possibile prestito a gennaio. Ricordate quest'estate? “Il Tempo” ha suggerito un possibile approdo di Endrick proprio alla Fiorentina! Oggi, considerando il pacchetto offensivo viola, risulta difficile immaginare una simile ipotesi, ma col senno di poi forse l'ipotesi sarebbe stata suggestiva sia per la Fiorentina, ma soprattutto per il ragazzo.

