Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news Spalletti: “Dzeko nella mia top 11. Futuro? Mi succederà qualcosa di bello”

altre news

Spalletti: “Dzeko nella mia top 11. Futuro? Mi succederà qualcosa di bello”

Spalletti: “Dzeko nella mia top 11. Futuro? Mi succederà qualcosa di bello” - immagine 1
L'ex ct della Nazionale è intervenuto al Festival dello Sport di Trento
Redazione VN

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l’ex CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha ripercorso la sua carriera e svelato la sua top 11 dei migliori giocatori allenati nei club.

“Sono un uomo fortunato, fortunatissimo. Anche ora, in questo momento, mi succedono cose che mi evidenziano quanto sia fortunato. Chiaro, l’esonero in Nazionale è stato difficile da gestire, assorbire e dimenticare, ma sono convinto che ora mi succederà qualcosa di ancora più bello”, ha dichiarato Spalletti davanti al pubblico.

Per quanto riguarda la sua formazione ideale, impostata sul 4-2-3-1, l’ex tecnico ha scelto di schierare in attacco Francesco Totti come prima scelta, seguito da Edin Dzeko. Sulle ali, Spalletti ha indicato Khvicha Kvaratskhelia da un lato e Mohamed Salah dall’altro, completando così un tridente d’attacco di grande qualità.

Leggi anche
Gattuso carica: “Dobbiamo tornare l’Italia di prima. Il percorso è lungo”
Top 10 terzini per valore in Serie A, ci sono due viola: ecco chi

© RIPRODUZIONE RISERVATA