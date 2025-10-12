Spalletti: “Dzeko nella mia top 11. Futuro? Mi succederà qualcosa di bello”

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l’ex CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha ripercorso la sua carriera e svelato la sua top 11 dei migliori giocatori allenati nei club.

“Sono un uomo fortunato, fortunatissimo. Anche ora, in questo momento, mi succedono cose che mi evidenziano quanto sia fortunato. Chiaro, l’esonero in Nazionale è stato difficile da gestire, assorbire e dimenticare, ma sono convinto che ora mi succederà qualcosa di ancora più bello”, ha dichiarato Spalletti davanti al pubblico.