Gattuso carica: “Dobbiamo tornare l’Italia di prima. Il percorso è lungo”

Gennaro Gattuso ha le idee chiare per la sua Italia. Gli Azzurri devono battere l'Estonia
L'Italia di Gennaro Gattuso questa sera affronta l'Estonia in una importantissima sfida. Parte della possibile qualificazione diretta al Mondiale passerà dalla gara di oggi. Tra i titolari dovrebbe esserci anche Moise Kean, che vuole confermare quanto fatto vedere di buono in Nazionale. Proprio Gattuso ha parlato alla Rai:

"Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo. Il percorso è lungo. Dobbiamo tornare quelli di prima. Dobbiamo ritornare a fare cose che abbiamo smesso di fare. Si giocava di reparto e ora invece si difende in maniera diversa, a campo aperto uno contro uno correndo dei rischi. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano"

