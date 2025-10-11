Gattuso carica: “Dobbiamo tornare l’Italia di prima. Il percorso è lungo”

L'Italia di Gennaro Gattuso questa sera affronta l'Estonia in una importantissima sfida. Parte della possibile qualificazione diretta al Mondiale passerà dalla gara di oggi. Tra i titolari dovrebbe esserci anche Moise Kean, che vuole confermare quanto fatto vedere di buono in Nazionale. Proprio Gattuso ha parlato alla Rai:
Gennaro Gattuso ha le idee chiare per la sua Italia. Gli Azzurri devono battere l'Estonia
La carica di Gattuso—
"Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo. Il percorso è lungo. Dobbiamo tornare quelli di prima. Dobbiamo ritornare a fare cose che abbiamo smesso di fare. Si giocava di reparto e ora invece si difende in maniera diversa, a campo aperto uno contro uno correndo dei rischi. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano"
