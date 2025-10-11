L’Italia di Gennaro Gattuso torna in campo questa sera, sabato 11 ottobre, per le qualificazioni ai Mondiali 2026. A Tallinn, nella suggestiva cornice della Le Coq Arena, gli azzurri affrontano l’Estonia con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso e consolidare la seconda posizione nel Gruppo I, dove l’Italia insegue la Norvegia capolista (15 punti) a quota 9, ma con una gara in meno.
Kean dal 1′ a Tallinn? Estonia-Italia, ore 20:45: tutte le informazioni
Sarà una partita dal sapore particolare: all’andata, proprio contro l’Estonia, Gattuso aveva debuttato sulla panchina azzurra, inaugurando la sua avventura con un 5-0 netto e convincente. Ora, dopo settimane di lavoro e rodaggio tattico, l’obiettivo è confermare i progressi e accorciare sulla vetta.
Le probabili formazioni—
Estonia (4-2-3-1): Hein; Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Saarma; Sappinen. Ct. Henn
Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct. Gattuso
Dove vedere Estonia–Italia—
La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 a partire dalle 20:45 e in streaming su Rai Play.
L’Italia è chiamata a una prova di maturità: vincere per restare in scia alla Norvegia e proseguire il cammino verso il Mondiale 2026 con fiducia e convinzione.
