Kean dal 1′ a Tallinn? Estonia-Italia, ore 20:45: tutte le informazioni

Moise Kean
L'avvicinamento al primo dei due appuntamenti per gli azzurri di Gennaro Gattuso
Redazione VN

L’Italia di Gennaro Gattuso torna in campo questa sera, sabato 11 ottobre, per le qualificazioni ai Mondiali 2026. A Tallinn, nella suggestiva cornice della Le Coq Arena, gli azzurri affrontano l’Estonia con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso e consolidare la seconda posizione nel Gruppo I, dove l’Italia insegue la Norvegia capolista (15 punti) a quota 9, ma con una gara in meno.

Sarà una partita dal sapore particolare: all’andata, proprio contro l’Estonia, Gattuso aveva debuttato sulla panchina azzurra, inaugurando la sua avventura con un 5-0 netto e convincente. Ora, dopo settimane di lavoro e rodaggio tattico, l’obiettivo è confermare i progressi e accorciare sulla vetta.

Le probabili formazioni

—  

Estonia (4-2-3-1): Hein; Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Saarma; Sappinen. Ct. Henn

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct. Gattuso

Dove vedere Estonia–Italia

—  

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 a partire dalle 20:45 e in streaming su Rai Play.

L’Italia è chiamata a una prova di maturità: vincere per restare in scia alla Norvegia e proseguire il cammino verso il Mondiale 2026 con fiducia e convinzione.

