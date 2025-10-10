Gattuso avvisa l’Italia: “Non scherziamo col fuoco. C’è tanto da fare”

Gattuso alla vigilia della sfida contro l'Estonia

Alla vigilia del prossimo impegno dell’Italia, Gennaro Gattuso lancia un messaggio chiaro alla squadra: niente calcoli, solo vittorie.“La verità è che dobbiamo fare più punti possibile, perché Israele è lì. Non possiamo permetterci di fare conti: non siamo ancora qualificati ai playoff e non dobbiamo scherzare col fuoco,” ha dichiarato il commissario tecnico azzurro in conferenza stampa.

Gattuso ha poi sottolineato l’importanza delle prossime gare:

“Domani sarà una partita fondamentale e tra tre giorni ne avremo un’altra. Finché la matematica non ci darà la certezza dei playoff, dobbiamo restare concentrati. Io e i miei giocatori lo sappiamo: c’è ancora tanto da fare e ci giochiamo molto. Ricordiamocelo bene.”

Il CT ha voluto ribadire che la squadra deve mantenere l’attenzione solo sul proprio percorso:

“Non guarderò la partita tra Norvegia e Israele, dobbiamo pensare solo alla gara di domani. Ci giochiamo tanto, serve fare punti, poi vedremo cosa accadrà. Massima concentrazione, senza distrazioni.”

Infine, Gattuso ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento della squadra:

“Penso che vedremo di nuovo coraggio in campo. Devo ringraziare questi ragazzi: c’è un’aria positiva, intensità e voglia di lavorare. Dobbiamo imparare a percepire il pericolo, ma mi piace che la squadra ami stare nella metà campo avversaria. Sono molto contento di ciò che sto vedendo: il gruppo è unito e si allena con entusiasmo. È quasi un peccato che si debba già giocare domani, ma dobbiamo confermarci.”