Il portale specializzato Transfermarkt.it ha pubblicato la nuova classifica dei terzini destri più preziosi della Serie A, basata sui valori di mercato aggiornati. Nella Top 10 trovano spazio anche due giocatori della Fiorentina, a conferma della qualità sugli esterni difensivi del club viola.
Top 10 terzini per valore in Serie A, ci sono due viola: ecco chi
Il dato di Transfermarkt.it: i terzini destri più preziosi della Serie A
Dodo occupa la quinta posizione con una valutazione di 24 milioni di euro, mentre Lamptey, arrivato dal Brighton durante l’estate, si piazza all’ottavo posto con un valore di 11 milioni.
In testa alla graduatoria c’è l’interista Denzel Dumfries, stimato 35 milioni di euro, seguito da Wesley e Luis Henrique(entrambi a 25 milioni). Davanti a Dodo anche Raoul Bellanova, che condivide lo stesso valore di mercato del brasiliano ma con un anno in meno.
