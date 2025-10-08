“Pesante sfruttamento lavorativo”: la procura mette nel mirino i Della Valle

La richiesta, presentata dal pubblico ministero Paolo Storari, è stata inoltrata alla Corte di Cassazione

Redazione VN 8 ottobre - 16:25

La Procura di Milano ha richiesto l’amministrazione giudiziaria per Tod’s Spa, il noto gruppo del lusso fondato e guidato da Diego e Andrea Della Valle, ex proprietari della Fiorentina. L’azienda è accusata di aver agevolato in modo colposo gravi forme di sfruttamento lavorativo all’interno della propria filiera produttiva, in particolare tra appaltatori e subappaltatori.

La richiesta, presentata dal pubblico ministero Paolo Storari, è stata inoltrata alla Corte di Cassazione, che ha fissato un’udienza per il 19 novembre. La decisione arriva dopo che il Tribunale di Milano aveva inizialmente respinto la proposta di amministrazione giudiziaria. La vicenda è stata anticipata da Reuters e successivamente confermata anche da LaPresse.

Il caso Tod’s era già emerso nell’estate del 2025, quando le indagini sul caporalato e gli opifici cinesi collegati al settore dell’alta moda avevano coinvolto anche il gruppo marchigiano. Sebbene la società non risulti formalmente indagata, è chiamata a rispondere in base all’articolo 34 del Codice Antimafia, che riguarda le carenze organizzative e i mancati controlli interni che possono favorire indirettamente pratiche di sfruttamento da parte dei fornitori.