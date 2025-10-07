Gamberini: “Pioli sa come riportare la Fiorentina al livello giusto”

Il campionato di quest’anno è molto più competitivo rispetto al passato, e nelle prime giornate è naturale che alcune squadre incontrino difficoltà. La Fiorentina ha scelto un allenatore come Pioli in estate, un tecnico esperto che sa come lavorare sui giocatori e riportare la squadra al livello che merita.

Oggi i cambi di allenatore sono molto più frequenti rispetto al passato, in tutte le categorie. Il segreto sta nella costruzione di un progetto chiaro e nella fiducia nelle scelte fatte. Guardate il Bologna: hanno puntato su giovani, staff e struttura e ora raccolgono i frutti con grandi risultati. Lo scorso anno non partì bene, ma la società mantenne fiducia nel progetto e i risultati alla fine arrivarono. Quando un progetto nasce nell’incertezza e si guarda solo al risultato immediato, finisce per subire continui stravolgimenti senza una direzione precisa.