Empoli, a rischio la panchina di Pagliuca: Dionisi in pole per sostituirlo

L'Empoli, retrocesso lo scorso anno in Serie B, sta valutando il cambio di panchina. I toscani, dopo 7 giornate, occupano il 12esimo posto in classifica con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. A ciò si somma l'esclusione dalla Coppa Italia ai sedicesimi di finale ad opera del Genoa.
L'Empoli è sempre più vicina al cambio di panchina
Secondo quanto riportato da Sky, per sostituire il tecnico Pagliuca, l'Empoli sta valutando Alessio Dionisi reduce dall'esperienza al Palermo. Si tratterebbe di un ritorno dato che l'ex Sassuolo ha già allenato l'Empoli nella stagione 2020/21.
