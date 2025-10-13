L’Al-Hilal di Inzaghi scuote il calciomercato mondiale: offerta mostruosa per Yamal

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi avrebbe presentato un’offerta monstre da 400 milioni di euro per Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona e della nazionale spagnola . Una cifra mai vista nel mondo del calcio, che conferma le ambizioni del club saudita di portare nella Saudi Pro League uno dei talenti più luminosi del panorama europeo.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, la dirigenza blaugrana avrebbe rifiutato immediatamente la proposta, ribadendo che “Yamal non è in vendita”. Il 18enne è considerato il simbolo del futuro del club e un patrimonio tecnico e d’immagine intoccabile per la società catalana.