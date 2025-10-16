Ventura attacca: “Oggi si celebrano i playoff, ma quando c’ero io era lesa maestà”

Ospite del programma Il Processo del 90°, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Giampiero Ventura ha lanciato una frecciata non solo a Rino Gattuso , ma anche ai tifosi e agli addetti ai lavori .

Parlando della recente qualificazione dell’Italia ai playoff per i Mondiali , Ventura ha sottolineato una differenza di trattamento rispetto al passato:

“Vedo che oggi si celebrano i playoff raggiunti con grande enfasi, ma quando ero io il CT era lesa maestà andarci. Ed io ai gironi avevo la Spagna, mica la Norvegia.”