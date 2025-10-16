Ventura attacca: “Oggi si celebrano i playoff, ma quando c’ero io era lesa maestà”

Ospite del programma Il Processo del 90°, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Giampiero Ventura ha lanciato una frecciata non solo a Rino Gattuso, ma anche ai tifosi e agli addetti ai lavori.
Ventura senza mezzi termini
Parlando della recente qualificazione dell’Italia ai playoff per i Mondiali, Ventura ha sottolineato una differenza di trattamento rispetto al passato:
“Vedo che oggi si celebrano i playoff raggiunti con grande enfasi, ma quando ero io il CT era lesa maestà andarci. Ed io ai gironi avevo la Spagna, mica la Norvegia.”
Un commento amaro, con cui l’ex allenatore azzurro ha voluto rimarcare come, a suo giudizio, il clima intorno alla Nazionale sia cambiato, e come i risultati vengano oggi percepiti in modo molto diverso rispetto al periodo della sua gestione.
