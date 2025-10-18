Rusic amarcord: “Pioli intelligente. Volevo cambiare il colore di maglia, poi capii”

Al gala inaugurale della Festa del cinema di Roma ha preso parte anche Rita Rusic, già signora del cinema italiano e first lady viola ai tempi della presidenza Cecchi Gori. Rusic ha raccontato diversi aneddoti sulla Fiorentina degli anni Novanta parlando anche di Stefano Pioli:
Il ricordo di Rita Rusic su Stefano Pioli
Ricordo un ritiro estivo in cui facemmo un torneo di doppio a ping pong e giocai in coppia con lui. Ragazzo intelligente, superiore alla media dei calciatori.
La first lady viola ha poi ricordato una riunione dopo l'insediamento della proprietà Cecchi Gori: "Proposi di cambiare colore della maglia, dissi che nello spettacolo il viola porta male e calò il silenzio. Tutti mi guardarono come fossi pazza, poi col tempo ho capito che l’avevo sparata grossa". Lo riporta La Repubblica.
