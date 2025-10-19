La Fiorentina, com'era già successo in occasione del brutto pareggio per 0-0 a Pisa, si è vista rifiutare il saluto da parte dei tifosi viola arrivati a Milano per seguire la trasferta di San Siro.
Fiorentina ancora respinta dai tifosi: l’ultimo posto (condiviso) è imperdonabile
Si ripete a Milano la scena già vista a Pisa
I sostenitori viola, evidentemente, sono esasperati dall'ultimo posto condiviso a quota 3 punti dopo 7 partite di campionato con Pisa e Genoa, e non hanno voluto dedicare cori o applausi ai protagonisti di questo maledetto avvio di stagione.
