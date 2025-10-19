Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina ancora respinta dai tifosi: l’ultimo posto (condiviso) è imperdonabile

news viola

Fiorentina ancora respinta dai tifosi: l’ultimo posto (condiviso) è imperdonabile

Fiorentina ancora respinta dai tifosi: l’ultimo posto (condiviso) è imperdonabile - immagine 1
Si ripete a Milano la scena già vista a Pisa
Redazione VN

La Fiorentina, com'era già successo in occasione del brutto pareggio per 0-0 a Pisa, si è vista rifiutare il saluto da parte dei tifosi viola arrivati a Milano per seguire la trasferta di San Siro.

I sostenitori viola, evidentemente, sono esasperati dall'ultimo posto condiviso a quota 3 punti dopo 7 partite di campionato con Pisa e Genoa, e non hanno voluto dedicare cori o applausi ai protagonisti di questo maledetto avvio di stagione.

Leggi anche
Lettura formazioni: i tifosi del Milan tributano un lungo applauso a Pioli
Gudmundsson-Fagioli in ballottaggio: ecco perché può giocare l’ex Juve

© RIPRODUZIONE RISERVATA