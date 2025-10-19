È apertissimo il ballottaggio tra Gudmundsson e Fagioli in vista di stasera per affiancare Moise Kean. L'islandese è tornato cambiato dopo aver fatto benissimo in Nazionale, come ha dichiarato Pioli in conferenza (QUI IL VIDEO). Il tecnico però ha il dubbio su chi schierare, e il motivo riguarda... Luka Modric.
Gudmundsson-Fagioli in ballottaggio: ecco perché può giocare l’ex Juve
L'idea di Pioli potrebbe esser quella di schierare Fagioli titolare, non nel ruolo di regista, ma dietro Moise Kean, in modo che il classe 2001 possa schermare il centrocampista ex Real Madrid in impostazione.
